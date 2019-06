À 8h15, on compte plus de 12 km de bouchons sur l'A46 sud en direction de Paris après un accident.

Selon Onlymoov, un accident a eu lieu ce jeudi matin sur l'A46 sud en direction de Paris. À 8h15, on compte plus de 12km de bouchons dans le secteur en direction de Paris. Les embouteillages débutent peu après la sortie de l'A7 et remontent jusqu'à Mions. Soyez prudents, la chaussée a été réduite dans le secteur.