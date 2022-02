Après une édition 2021 décalée durant l’été et encore soumise aux contraintes de la crise sanitaire, les organisateurs du festival Nuits sonores ont dévoilé ce mercredi 16 février la mouture de leur 19e opus qui retrouvera son créneau du week-end de l’Ascension. Du 25 au 29 mai, les habitués auront la surprise de découvrir un festival repensé qui s’articulera désormais principalement autour des concerts de jour.

Mis à mal par la crise sanitaire lors des deux dernières années, le festival Nuits Sonores devrait retrouver au mois de mai prochain un semblant de normalité. Tout du moins sur le plan sanitaire et sur la reconnexion avec ses artistes internationaux, car sur son architecture même le festival se situe à un tournant, qui aura de quoi en surprendre plus d’un au vu de son nom.

"On a voulu se réinventer. Post pandémie c’était l’occasion de réformer Nuits Sonores, qui existe depuis 19 ans", Pierre-Marie Oullion, directeur artistique des Nuits-Sonores

"On devient un festival de jour", a lâché ce mercredi matin Pierre-Marie Oullion, le directeur artistique des Nuits Sonores, en préambule de la présentation de la programmation de cette 19e édition. Une phrase qui devrait avoir l’effet d’une petite bombe parmi ceux qui le suive depuis près de 20 ans et qui ont plutôt eu l’habitude de voir le soleil se lever sur Lyon en quittant la fête, les yeux plissés de fatigue, que de danser en pleine lumière.

Révolution, "un festival de jour"

À entendre l’équipe d’Arty Farty, l’organisateur du festival lyonnais, la "révolution" était à l’étude depuis de nombreuses années, mais elle a pu être concrétisée grâce à la pandémie. "On a voulu se réinventer. Post pandémie c’était l’occasion de réformer Nuits Sonores, qui existe depuis 19 ans. […] Depuis maintenant huit ou neuf ans et la réussite du programme "A Day with" on voit que la journée était très sollicitée par le public. C’est un temps intéressant pour nous afin de retrouver une expérience artistique différente. La question du live devenait complexe ces dernières années, un live, un concert à 3 heures du matin on ne se le permettait pas. C’est un choix en germe depuis de nombreuses années et revenir en journée va nous permettre de proposer plus de live", justifie Pierre-Marie Oullion.

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur cette "révolution" prochainement, mais cette nouvelle orientation sur les journées permet de mieux comprendre la programmation dévoilée ce matin et notamment les raisons du déménagement des "Nuits" (23 - 5 heures) à la Sucrière, à Confluence, qui laissent donc les Usines Fagor Brandt aux artistes programmés de 16 heures à minuit lors des "Jours".

Retour le week-end de l'Ascension

Du 25 au 29 mai les artistes internationaux seront de retour et occuperont une place importante dans la programmation, toutefois le festival poursuit sur sa dynamique enclenchée en 2021, à savoir faire prendre la lumière à la scène locale qui est de nouvelle mise "au coeur du projet". "Elle est représentée de manière massive avec des espaces de choix, ils ne sont pas relégués au second plan", assure Pierre-Marie Oullion, comme l’illustre le choix de confier la programmation de toute la Nuit 1 du festival à l’artiste originaire de Bron Lala &ce.

Tour d’horizon (non exhaustif) de la programmation :

Days - anciennes usines Fagor-Brandt

Day 1

Amélie Lens - Belgique ( Dj set) ; Teto Preto - Brésil (Live) ; Gabber Modus Operandi - Indonésie (Live) ; Kink B2B Bawrut - Bulgarie/Espagne (hybride live) ; Bernadette - France/Lyon (Dj set) ; Alex Autajon - France/Lyon (Dj set) ; Mc Carol - Brésil (Dj set).

Day 2

Lous and the Yakuza - Belgique (live) ; Folamour - France/Lyon (show audio-visuel) ; VTSS - Allemagne (Dj set) ; Mall Grab - Angleterre (Dj set) ; LB Aka Labat - France/Lyon (live).

Day 3

Kittin & the Hacker - France/Grenoble (live) ; Boy harsher - États-Unis (live) ; Daniel Avery - Angleterre (live) ; Para One - France (live) ; Meuko ! Meuko ! - Taiwan (live audio-visuel) ; Tzusing - Chine (dj set) ; Sounds of la cave - France/Lyon (Dj set).

Day 4

Bicep - Angleterre (live) ; Mainline magic orchestra - Espagne (live) ; Ceephax Acid Crew & the C-Men - Angleterre (live audio-visuel), Fasme & Syntonie - France/Nantes (live audio-visuel) ; Yung Singh - Angleterre ( Dj set) ; Saku Sahara - France/Lyon (Dj set).

Nuit - La Sucrière & le Sucre

Pour les Nuits, les organisateurs ont décidé de donner carte blanche à quatre artistes pour composer la programmation de leur nuit de 23 à 5 heures du matin. Un concept auparavant appliquer sur les journées.

A Night with Lala &Ce et …

Bamao Yendé - France (Dj set) ; La Fève - France (live) ; Midas The Jagaban - Angleterre (live) ; Oklou - France (live) ; Le Diouck - France (live) ; Low Jack B2B Brodinski - France (Dj set).

A Night with Dj Harvey et …

Thunder Tillman - Suède (live) ; Peaking Lights - États-Unis (live) ; Moritz Von Oswald - Suède (live).

A Night with Helena Hauff et …

Dj Stingray 313 B2B Marcel Dettmann - Allemagne (Dj set) ; Helena Hauff - Allemagne (Dj set) ; Actress - Angleterre (live audio-visuel) ; Umwelt - France/Lyon (live) ; Galaxian - Écosse (live).

A Night with Honey Dijon et …

Vanille - Angleterre (Dj set) ; Floorplan Aka Lyric & Robert Hood - États-Unis (Dj set) ; Luke Solomon - Angleterre (Dj set) ; Kiddy Smile - France ; Cakes Da Killa - États-Unis (live).

La programmation du Closing day sera dévoilée au mois de mars. toutes les informations sur le festival et la billetterie sont à retrouver ici.