Lyon : à la retraite, un commissaire de police arrête des cambrioleurs

Âgé de 72 ans, un ancien commissaire de police vivant à Lyon a surpris des voleurs essayant d'aller dans la cave de sa résidence.

Boulevard des Belges dans le 6e arrondissement, un commissaire de police à la retraite a été réveillé dans la nuit par des coups violents sur la porte d’entrée de son immeuble, rapporte Le Progrès. L'homme qui a servit pour la police nationale pendant 32 ans à Lyon est alors descendu au rez-de-chaussée et a surpris un individu en train d'essayer de forcer la cave de la résidence. L’homme âgé de 72 ans s'est muni de sa matraque et des clés de la cave, a attendu que les deux malfrats soient en sous-sol, puis a éteint la lumière et fermé la porte à double tour pour coincés les voleurs.

Il a finalement appelé la police qui est venue interpeller les deux suspect. Ces derniers, âgés de 43 et 49 ans, sont bien connus des services de police, rapporte le quotidien. “Ces voleurs, c'étaient des abrutis”, a lâché de son côté l'ancien commissaire.