Lyon : à l'approche des vacances d'été, la SPA lance sa nouvelle campagne

A l'approche des départs en vacance, la SPA se prépare malheureusement face à la vague d'abandon estivale. Comme chaque année, l'association dévoile sa nouvelle campagne de sensibilisation, cette fois-ci centrée autour des chats.

L'été approche, et la SPA anticipe d'ores et déjà une augmentation des abandons cet été comme chaque année. L'association recueille plus de 45 000 animaux par an, dont 15 000 en période estivale, dans ses 62 refuges.

Pour l'été 2021, la SPA vient donc de lancer sa nouvelle campagne de sensibilisation, centrée cette fois-ci autour des chats.

Ceux-ci représentent plus de deux tiers des abandons : l'association en a recueilli 220 000 en tout depuis 2010, une augmentation de 70 % depuis 2011. La crise sanitaire n'a, quant à elle, rien arrangé : entre confinements successifs surchargeant les refuges, et abandons suite à des adoptions impulsives, les chats payent le plus lourd tribut.

Qui plus est, bien au-delà des seuls chiffres de la SPA, l'association rappelle que "s'ils ont le malheur de se retrouver en fourrière", 40 % des chats sont euthanasiés sans raisons médicales (principalement des chatons), ce qui représente 80 % des euthanasies pratiquées en fourrière.

Une campagne innovante

Aussi, par le biais d'une vidéo plus légère que leurs campagnes habituelles, l'association souhaite innover : tout d'abord avec le parti pris de ne pas montrer de chien cette fois-ci (pourtant "plus évidents à montrer à l'écran") mais aussi en réalisant un court-métrage d'animation. Le but est ici de toucher tous les publics, dont les enfants, afin de sensibiliser dès le plus jeune âge.

"Cette campagne vise à responsabiliser les propriétaires et montrer qu'il est possible d'organiser ses vacances en tenant compte de son animal", explique Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA, rappelant que l'abandon "n'est pas un geste sans conséquences et qu'il s'agit d'un délit"

Quatre personnalités ont prêté leur voix au court-métrage "Very Cat Trip", réalisé par Vincent Gibaud : l'humoriste Ahmed Sylla, la comédienne Alison Wheeler, l'acteur Tarek Boudali (Babysitting), ainsi que le réalisateur et acteur Kyan Khojandi (Bref).

La campagne se fait également en coopération avec Airbnb qui propose de son côté une sélection de logements pet-friendly (qui accepte les animaux) en France.

Près de Lyon, il existe deux refuges de la SPA : celui de Brignais (dans le sud-est de Lyon), et celui de Dompierre-sur-Veyle (dans l'Ain, au sud de Bourg-en-Bresse). Le 12 juin dernier, une journée de l'adoption avait été organisée à celui de Brignais : 40 animaux avaient pu être adoptés.