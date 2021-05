Lyon 9e : 70 personnes évacuées à cause d'un incendie

(Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

C'est dans le 9e arrondissement de Lyon que 70 résidents d'un immeuble ont été évacués par les secours suite à un feu dans une cave.

C'est aux alentours de 00 H 30 cette nuit que les secours ont été alertés pour un feu de cave dans un immeuble du 9e arrondissement de Lyon rapporte le Progrès. La fumée de l'incendie s'est rapidement propagée dans les étages et les pompiers ont dû faire évacuer 70 personnes de l'immeuble pour ne prendre aucun risque.

L'intervention durera trois heures et les habitants de l'immeuble ont pu regagner leurs appartements vers 3 h 30. Il n'y aucun blessé à déplorer même si quelques personnes ont été légerement intoxiquées par la fumée. On ne sait toujours pas si l'incendie est criminel ou non.