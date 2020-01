Lyon 7e : les mineurs l'agressent violemment pour lui voler ses affaires

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Lyon, un homme de 48 ans a été violemment agressé par deux mineurs rue Chevreul. Il a reçu 45 jours d'ITT.

Le 20 janvier, vers 2 heures, un homme de 48 ans demeurant à Lyon 7e se fait violemment agresser par deux individus qui tentent de lui voler ses affaires, rue Chevreul. La victime a dû être transportée en urgence à l'hôpital, souffrant d'une fracture à la cheville. Elle a reçu 45 jours d'ITT.

Deux suspects ont été interpellés quelques minutes plus tard dans le quartier. Il s'agit de deux mineurs de 15 et 16 ans, le premier étant inconnu des services de police, le second comptabilisant 5 antécédents judiciaires. Les adolescents ont nié la tentative de vol, mais ont reconnu les violences, expliquant avoir été insultés par la victime alors qu'ils lui avaient demandé une cigarette. Présentés au parquet ce 21 janvier, ils ont été laissés libres avec ouverture d'information.