Lyon 7e : le quai Claude Bernard en partie fermé à la circulation

Une portion du quai Claude Bernard, dans le 7e arrondissement de Lyon, sera fermé à la circulation à partir de ce lundi 22 juillet, et jusqu'au 19 août inclus.

Les services de la métropole préviennent que la portion du quai Claude Bernard entre la rue Professeur Grignard et l'avenue Berthelot sera interdite aux véhicules à partir de ce lundi 22 juillet, et ce jusqu'au 19 août inclus. En effet, des travaux doivent être conduits par le Sytral sur les lignes de tramway situés sur cette zone. Une déviation sera mise en place, elle passera par le pont de l'Université et le quai Docteur Gailleton en direction de Perrache et de Fourvière.