Lyon 7e : ils volent des objets de valeur dans une maison de retraite

Deux suspects de 15 et 17 ans ont été arrêtés à la sortie d'un Ehpad la semaine passée.

Deux jeunes sans domicile fixe âgés de 15 et 17 ans ont été arrêtés route de Vienne. Ils venaient de sortir d'un EHPAD avec des objets de valeurs (ordinateur, sacs à main...) qu’ils venaient de dérober aux personnels de l’établissement après avoir escaladé et passé par une fenêtre. Le plus âgé était trouvé porteur d’une bombe lacrymogène et d’une demi-barrette de cannabis. En garde à vue, ils ont nié les faits. Ils ont été présentés au parquet le 29 novembre et laissés libres après ouverture d’information.