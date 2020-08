Lyon : 7500 places de stationnement restent payantes au mois d'août, où se situent-elles ?

De nombreuses places de stationnement - la majorité - sont gratuites à Lyon au mois d'août, entre le 1er et le 31 août. En tout, 35 200 places, habituellement payantes, seront gratuites. Mais 7 500 places resteront payantes tout le mois d'août. Notamment entre Hôtel de Ville et Bellecour.

En tout, 35 200 places, habituellement payantes, seront gratuites. C'est notamment le cas dans le 6e arrondissement, dans le 3e, le 9e et dans de nombreuses zones de la Croix-Rousse et des Pentes de la Croix-Rousse.

Toutefois, même entre le 1er et le 31 août, 7 500 places de stationnement resteront payantes tout le mois "dans les rues les plus fréquentées, pour répondre aux besoins de rotation (commerces, bureaux …) et freiner l’immobilisation de longue durée", justifie la ville de Lyon.

Ces places de stationnement se situent très majoritairement en Presqu'île, dans l'hyper-centre entre Hôtel de Ville et Bellecour mais aussi dans des rues très fréquentées du Vieux-Lyon et de la Croix-Rousse et des grandes artères qui traversent la ville.

Le plan complet du stationnement de Lyon au mois d'août est à retrouver ici.