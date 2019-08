Lyon 5e : projections gratuites pour les 50 ans du premier pas sur la Lune

Pour fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune, la mairie du 5e arrondissement de Lyon organise des projections en plein air gratuites les 19 et 25 août sur le thème de la Lune.

Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969 précisément, Neil Armstrong était le premier être humain à marcher sur la Lune. En 2019, des événements se préparent à Lyon pour commémorer le cinquantenaire de cet exploit. Dans le 5e arrondissement de Lyon, la mairie organise deux séances de cinéma en plein air gratuites, le 19 et le 25 août.

Le lundi 19 août, à partir de 21h30 au parc des Mûriers , les plus jeunes pourront découvrir le film d'animation Mune, le gardien de la lune de Benoît Philippon et Alexandre Heboyon. L'histoire d'un faune devenu gardien de la Lune et du monde des rêves.

Pour les plus grands, plusieurs courts-métrages seront projetés le dimanche 25 août à partir de 21h, dans le parc de la mairie. Pour commencer la séance, un film de Georges Méliès, Le voyage dans la Lune. Un classique de 1902, inspiré du célèbre roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune et désormais classé au Patrimoine mondial de l'humanité. Ensuite, un film de David Fisher, sorti en 1935 : Dancing on the moon. La soirée se terminera sur une note plus contemporaine avec Chandran's café, un film de Krishna Chandran datant de 2016 qui vous invitera à venir prendre un café. Sur la Lune, pour rester dans le thème.