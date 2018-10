Lyon 3e : le secteur préfecture bouclé ce lundi pour le G6

De 15h à 23h30, la zone de la préfecture va être complètement bloquée par le G6 des ministres de l’Intérieur. Le tramway T1 va aussi être impacté.

Le sommet du G6 des ministres de l'Intérieur va bloquer le secteur de la préfecture dans le 3e arrondissement à partir de 15h ce lundi. La circulation et le stationnement seront interdits dans les 3e et 6e arrondissements de Lyon, sur les axes suivants :

Rue de Bonnel (entre le quai Victor Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe)

Rue Servient (entre le quai Victor Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe)

Cours de la Liberté (entre la rue Rabelais et la rue de la Part-Dieu)

Rue Molière (entre la rue Rabelais et la rue de la Part-Dieu)

Rue Pierre Corneille (entre la rue Rabelais et la rue de la Part-Dieu)

La fermeture du secteur se terminera ce lundi soir à 23h30.

Concernant les transports en commun, le T1 va aussi être impacté par cet événement. Il circulera partiellement à partir de 19h ce soir et jusqu'en soirée ce mardi. Le T1 ne circulera qu'entre Debourg et Guillotière et de Palais de justice à Marie du 3e. Les stations Liberté et Saxe-Prefecture ne seront plus desservies.