Lyon : 375 kg de déchets ramassés dans une opération de nettoyage

Un peu moins d’une centaine de personnes se sont réunies samedi 6 février pour récupérer les déchets abandonnés sur les berges du Rhône.

L’association Wings of the Ocean a organisé une opération de nettoyage des berges du Rhône ce samedi 6 février, dans l’après-midi. Lors de cette opération qui a mobilisé entre 80 et 100 participants dont des membres de l’association Nettoyons Lyon, 375 kg de déchets ont été ramassés.

Une super opération de nettoyage organisée par Wings of the Ocean hier après midi sur les quais du Rhône. 🥰 375 kilos... Publiée par Nettoyons Lyon sur Lundi 8 février 2021

Un bilan impressionnant, qui aidera à rendre les berges du Rhône plus propre, mais qui montre également à qu’il reste du travail à faire en termes de prise de conscience.

Justement, Wings of the Ocean et Nettoyons Lyon ont fait savoir sur leurs réseaux sociaux qu’ils coorganisent une nouvelle opération, dès samedi prochain, le 13 février, à Part-Dieu, dans le 3e arrondissement.