Lyon : 27 portables volés saisis dans des magasins d'occasion

Les portables venaient tous de vols commis dans des bureaux de poste de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble.

Des contrôles de police ont récemment eu lieu dans six commerces de revente de matériel d’occasion de l’agglomération lyonnaise. Ils ont permis de découvrir 27 téléphones portables, en vente dans ces magasins, et signalés volés entre mars et août 2019. Ces mobiles avaient été dérobés dans plusieurs bureaux de Poste de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble.

Les établissements de revente fournissaient aux enquêteurs les registres attestant de la provenance de ces objets. Il s’agissait d’un seul et même homme de 47 ans demeurant à Oullins très défavorablement connu des services de police. Placé en garde à vue, il a nié être l’auteur des vols désignant un comparse non identifié, mais reconnaissait la revente des téléphones aux établissements.

Il va être présenté au parquet ce mercredi en vue d’une comparution immédiate.