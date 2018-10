Lyon : 20 kilos de cannabis saisis à côté d'une école

La police vient d'opérer une saisie de 20 kilos de cannabis dans une planque située à côté d'une école maternelle dans le quartier Mermoz à Lyon.

20 kilos de cannabis saisis, 2 dealers arrêtés : le groupe de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine a mis fin à un trafic. L'information est rapportée par le Progrès, cette planque se situait juste à côté d'une école maternelle dans le quartier Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon. Les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance permettant de repérer deux individus. L'un d'eux avait pour habitude de livrer ses clients à domicile grâce à son véhicule et a été interpellé en flagrant délit alors qu'il amenait 10 grammes d'herbes dans le Vieux-Lyon.

Au même moment, son complice était arrêté et des perquisitions lancées à Mermoz amenant à la découverte de 160 grammes d'herbes, 2 500 euros en espèce, ainsi que des balances et couteaux pour préparer la marchandise. Une autre perquisition a permis de découvrir 20 kilos de résine de cannabis, 1 200 euros en liquide, mais aussi des emballages permettant de contenir 34 kilos de résine et 12 kilos d'herbe. L'un des individus a expliqué qu'il ne revendait pas, mais gardait simplement la drogue pour l'autre homme. Ce dernier a confirmé ces déclarations tout en déclarant travailler pour une autre personne dont il a refusé de donner le nom. Les deux hommes ont été écroués et seront jugés le 11 décembre.