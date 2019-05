Lyon, 1er mai : tension en tête de cortège entre gilets jaunes et rouges

En début de cortège de la manifestation du 1er mai, la tension est montée d’un cran ce matin entre les gilets rouges de la CGT et les Gilets jaunes.

C'était à prévoir. Habitués à tenir la tête de cortège, la CGT était reléguée 50 mètres derrière les manifestants Gilets jaunes, ce mercredi matin, dans la manifestation pour les droits des travailleurs. Après quelques négociations, les organisateurs de la CGT ont décidé de remonter le groupe des Gilets jaunes présent par le trottoir de gauche. Devant les Gilets jaunes se sont mis à huer. La tension est montée d'un cran entre gilets jaunes et rouges. Les forces de l'ordre ont choisi ce moment pour faire partir le cortège et étendre la foule qui devenait de plus en plus compacte devant le cordon de CRS. Une manœuvre qui a contribué à apaiser les tensions. Derrière leur banderole, les militants syndicats se sont alors fait déborder par les Gilets jaunes qui ont repris leur place en tête de la manifestation. Tout un symbole.