Lyon : 17 000 courageux s'élancent cette nuit pour la mythique SaintéLyon

Cette année, pas de neige à l’horizon. Mais sûrement de la pluie, dans la nuit, dans les monts du Lyonnais. La 66e édition de la mythique SaintéLyon a lieu ce week-end. Près de 17 000 participants sont attendus.

17 000 courageux qui ont eu le choix entre différents parcours pour relier la préfecture de la Loire à celle du Rhône. Il y a le parcours "classique", de 76km entre le parc des Expositions à Saint-Étienne et la halle Tony Garnier à Lyon. Avec évidemment des passages compliqués dans les monts du Lyonnais. Et 65 % du parcours sur chemin cette année.

Des parcours de 12km (Saintétic), 23km (SaintéSprint) et 44km (SaintExpress) sont également au programme. Et même l'un d'eux de … 152km (LyonSaintéLyon), une première, avec un départ de Lyon, un passage par Sainté et un retour à Lyon. Soit le parcours deux fois.