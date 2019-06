Lyon : 16e Marche des parapluies pour la Journée mondiale du réfugié

Jeudi 20 juin, Forum réfugiés-Cosi va organiser à Lyon sa 16e “Marche des parapluies” lors de la Journée mondiale du réfugié des Nations unies.

Ce jeudi 20 juin, les Nations unies célèbrent la Journée mondiale du réfugié. Pour la seizième année consécutive, Forum réfugiés-Cosi va organiser à Lyon sa traditionnelle “Marche des parapluies”, en solidarité avec les réfugiés. Le rassemblement est prévu à 18h place Maréchal-Lyautey (Lyon 6e) où plusieurs interventions politiques se succéderont. Puis, les participants se dirigeront vers le Jardin des Chartreux où une soirée ponctuée de performances musicales et d'animations va être organisée à partir de 19h30 en présence de nombreuses associations (HCR, La Cimade, SOS Méditerranée, Secours catholique CCFD Terre Solidaire, Le tissu solidaire, Singa etc.).

Comme le rappelle Forum réfugiés-Cosi, “depuis 2003, la "Marche des parapluies" a pour but de rappeler l’impératif de solidarité avec les personnes poussées à fuir leur pays d’origine pour cause de guerre, de violences ou de persécutions. Les États signataires de la Convention du 28 juillet 1951, ont le devoir d’accueillir et de protéger ces populations.”

Le même jour, l’association publiera la 19e édition de son Rapport annuel sur l’asile en France et en Europe.