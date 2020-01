Lyon : 15 000 manifestants selon la CGT, 3200 selon la police

La police a fait usage de gaz lacrymogène à l’approche du cortège place Bellecour puis sur la place. Quelques tensions entre des syndicalistes de la CGT et des individus habillés en noir.

Réuni à l’appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CFE CGC, CNT, CNT-SO, Unef, UNL du Rhône les manifestants sont partis de la place Lyautey dans le 6e arrondissement vers 14h30 pour commencer à arriver à leur destination, Place Bellecour, une heure plus tard globalement dans le calme.

Selon les informations du Progrès outre les syndicats mobilisés quelques gilets jaunes, des personnes vêtues de noir et beaucoup de famille ont participé au cortège. Au niveau de la rue de la Barre, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre le cortège répondant aux provocations de certains manifestants en début de cortège. Arrivé place Bellecour la police a mené des charges et a à nouveau utilisé du gaz lacrymogène. Quelques tensions sont apparues entre des cégétistes et des individus en noir sur la place. À partir de 16h10 les syndicats ont commencé à quitter Bellecour, la police continue d’en fermer les accès.

Selon la CGT 15 000 personnes ont manifesté à Lyon ce samedi après-midi. 3200 selon la police.