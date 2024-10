Après huit ans d'absence, le foot-concert revient à Lyon. Cette année, il aura lieu le lundi 11 novembre, à la LDLC Arena, à Décines-Charpieu.

C'est un évènement unique en son genre, qui combine sport, musique et solidarité. Le foot-concert caritatif revient à Lyon, après huit ans d'absence. Organisé par le Réseau A.Ma.N.D./Huntington Avenir, un réseau qui accompagne les maladies neurodégénératives, il rassemble des personnalités du football et de la musique autour d'une cause solidaire.

40 personnalités du foot et de la chanson

Cette année, 40 personnalités seront rassemblées autour du parrain de l'édition, Matt Pokora. Parmi elles, de nombreuses stars du ballon rond d'hier et d'aujourd'hui, comme Fabien Barthez, Robert Pires, Christian Karembeu ou encore Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Côté chanteurs, l'OL Vallée annonce la présence de Pierre Garnier, Amel Bent, Ycare, MC Solaar, Louis Bertignac, Grégoire ou encore Gauvain Sers.

Après un tournoi de foot de deux heures, les 10.000 spectateurs de la LDLC Arena assisteront à un concert de deux heures. Un évènement unique en son genre dont les bénéfices serviront à financer un centre de ressources pour les maladies neurodégénératives en région lyonnaise. Ce lieu sera destiné aux malades, à leurs proches, ainsi qu'aux professionnels de santé.

Il reste encore de nombreuses places. Les billets coûtent entre 51€ et 75€.