Libération de Lyon : l'Hôtel de Ville éclairé en bleu blanc rouge

À l'occasion du 75e anniversaire de la libération de Lyon, qui sera fêté le 3 septembre, l'Hôtel de Ville sera éclairé en bleu blanc rouge pendant plusieurs jours.

Le 3 septembre 1944, Lyon est enfin libéré. Pour fêter ce 75e anniversaire, plusieurs rendez-vous vont être organisés ces prochains jours. À partir du samedi 31 août, l'Hôtel de Ville sera éclairé en bleu blanc rouge pour commémorer l'événement.

Le mardi 3 septembre, à partir de 15h30, des véhicules militaires et civils de la Deuxième Guerre mondiale seront exposés à Bellecour. À 17 heures, place à des concerts de jazz jusqu'à 18h et la cérémonie officielle avec un dépôt de gerbes au Veilleur de Pierre. Enfin, à 18h45, un cortège à pied se rendra de Bellecour à l'Hôtel de Ville par la rue du président Herriot, suivant un défilé de véhicules d'époque et une distribution de drapeaux.