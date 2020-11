L’homme arrêté avec un couteau à Lyon a été placé en détention provisoire

L’homme arrêté dans le 2e arrondissement avec un couteau le jeudi 29 octobre a été mis en examen par le juge d’instruction saisi et placé en détention provisoire.

L’homme arrêté avec un couteau sur le quai du tram T1 le 29 octobre a été présenté à l’issue de sa garde à vue au parquet de Lyon. Il a été mis en examen par le juge d’instruction ce 31 octobre pour "port d’arme prohibée et violences avec armes". Il a été placé en détention provisoire. Les investigations vont continuer afin de mieux retracer son parcours et mieux comprendre sa personnalité au travers d’une expertise psychiatrique.

En garde à vue, le suspect a déclaré aux policiers que son arme devait lui servir à "couper du chocolat" et pour "manger". Il avait déjà été condamné un peu plus tôt en octobre, le 21, à six mois d’emprisonnement et 300 euros d’amende pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, outrages et rébellion. Dans un communiqué, le Procureur de la République précise que les faits se sont produits à la préfecture. Alors que l’homme de nationalité afghane venait effectuer des démarches liées à son titre de séjour, des policiers l’ont empêché de passer parce qu’il ne portait pas de masque.

Avant cela l’individu, arrivé en France en 2014, n’était pas connu de la police, si ce n’est pour une condamnation pour défaut d’assurance.