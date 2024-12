Face à l'augmentation des tarifs TCL et la mise en place de la ZFE pour les Crit'Air 3 en janvier 2025, les Insoumis du Rhône demandent une autre politique des mobilités.

Face à l'augmentation des tarifs dans les transports en commun lyonnais et à l'interdiction de circulation des véhicules Crit'Air 3 dans une grande partie de la Métropole prévus pour le 1er janvier 2025, les Insoumis du Rhône demande l'ajustement des nouvelles réglementations. "La crise sociale à laquelle nombre de nos citoyens font face (...) nous invite à repenser le cadre global de la ZFE, afin qu'elle ne vienne pas s'imposer comme une violence sociale supplémentaire" annonce le groupe Insoumis du Rhône. Et de poursuivre : "nous ne pouvons accepter que la mise en place de la mesure de ségrégation spatiale qu'est la ZFE, soit couplée à une augmentation des tarifs des transports en commun." Une mesure qui porterait elle-même "préjudice à la nécessaire lutte contre le dérèglement climatique", selon le groupe.

Liste à la Prévert

Le groupe des Insoumis du Rhône demande purement et simplement "un moratoire sur les contrôles à circuler au sein de la ZFE au 1er janvier 2025 sur la Métropole de Lyon" et le gel des tarifs TCL. Mais ce n'est pas tout. La liste de leurs revendications s'additionne d'une extension de la gratuité du réseau pour les moins de 25 ans, d'une amélioration du forfait mobilité durable, de la création de voies réservées aux véhicules partagés et transports en commun et du développement d'un projet d'unification des titres de transport entre la SNCF et les TCL. Des mesures qui devraient permettre "d'assurer le droit fondamental de toutes et tous à se déplacer librement sur le territoire", toujours selon les Insoumis.

