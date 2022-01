Les youtubeurs McFly et Carlito viennent en dédicace à Lyon

Mercredi 12 janvier, le duo de vidéastes sera en visite à Lyon à la Fnac de Bellecour pour une séance de dédicaces.

Les vidéastes McFly et Carlito sont connus pour leurs vidéos humoristiques qu'ils publient sur Youtube. Mais c'est leur album, sorti le 10 décembre, que les deux trublions viennent dédicacer pour leurs fans Lyonnais.

Mercredi 12 janvier, à partir de 15h, ils seront tous deux présents à la Fnac à Bellecour (2e) pour rencontrer leurs abonnés. L'événement est gratuit sur inscriptions et limité en nombre. La présentation du pass sanitaire est également obligatoire.

De Youtube à l'album

Avec près de 7 millions d'abonnés sur leur chaîne Youtube, David Coscas et Raphaël Carlier sont des vidéastes de poids du Youtube francophone. Ils se font d'abord connaître sur la chaîne Golden Moustache avant de se lancer plus assidûment en duo sur la chaîne "McFly et Carlito" à partir de 2016-2017. Et ils connaissent rapidement un petit succès.

Le 23 mai 2021, ils publient une vidéo "Concours d'anecdotes" avec le président de la République, Emmanuel Macron. Vidéo qui accentuera leur notoriété mais leur amènera aussi un lot de critiques sur le mélange entre divertissement et politique.

Passionné de musique depuis le lycée, McFly est guitariste et Carlito batteur. Ensemble, ils ont réalisé un album, diffusé le 10 décembre, intitulé "Notre meilleur album". Il mêle plusieurs genres musicaux, et les deux humoristes en sont les principaux interprètes. Pour dédicacer leur album, les Youtubeurs parisiens se déplacent dans plusieurs villes de France.