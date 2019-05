Les voitures interdites certaines nuits rue Herriot à Lyon

Certains habitants de la presqu'île de Lyon se plaignaient depuis plusieurs semaines du bruit la nuit dans la rue Édouard Herriot. La ville a pris un arrêté interdisant la circulation sur le secteur deux soirs par semaine.

Mi-avril, nous relations "l'enfer" vécu par les habitants de la presqu'île et notamment ceux que la rue Édouard Herriot à proximité de la place Bellecour (lire ici). Une pétition avait été lancée sur Facebook pour dénoncer les nuisances sonores comme les allers-retours de voitures la nuit. Certains soirs, des individus passent à toute allure en criant, klaxonnant et en mettant la musique à fond.

Face à cette situation qui devenait de plus en plus préoccupante, la ville de Lyon vient de prendre un arrêté. La circulation est désormais interdite de 22h à 4h, les vendredis et samedis dans la rue Edouard Herriot. Lors de ces créneaux, les automobilistes devront passer ailleurs. Reste à voir comment les choses vont évoluer ou si le problème sera seulement déplacé. Certains évoquent déjà la possibilité d'une piétonnisation du centre-ville ou la mise en place d'un système de vidéo-verbalisation.