Les TER gratuits pour les policiers municipaux d'Auvergne-Rhône-Alpes

Après les policiers et gendarmes, la police municipale devrait bénéficier des voyages en TER gratuits en région Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2016, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, avait lancé la gratuité des TER pour les policiers et gendarmes. Ce lundi matin, il a annoncé que cette gratuité devrait être prochainement proposée aux policiers municipaux. Selon la majorité à la région, 30 % des policiers et gendarmes qui ont déjà bénéficié de cette gratuité des TER "sont intervenus ou ont signalés une infraction". Le coût annuel de la mesure avait été évalué autour de 500 000 euros à l'époque. Avec l'ouverture de cet avantage à la police municipale, Laurent Wauquiez espère ainsi sécuriser un peu plus les TER, sans être le premier à lancer l'idée. Des mesures identiques ont déjà été appliquées dans les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Désormais, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut aller plus loin sur la gestion de la police ferroviaire dans les TER et demande aujourd'hui au gouvernement de laisser les régions la gérer grâce à une délégation de pouvoir.