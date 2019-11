Les TER entre Lyon et Grenoble perturbés en novembre

En raison de travaux, les TER entre Lyon, Bourgoin et Grenoble seront fortement perturbés durant tout le mois de novembre.

En raison de travaux d'aménagement en gare de Saint-André-le-Gaz et à la sortie de Lyon-Est en direction de Grenoble et Chambéry, les lignes “Grenoble - Bourgoin-Jallieu – Lyon”, “Chambéry – Lyon” et “Grenoble – Saint-André-le-Gaz” vont être perturbées durant le mois de novembre. Les travaux auront lieu en trois phases, du 1er au 3 novembre, du 4 au 8, du 9 au 11 et du 12 au 29.

Du 1er au 3 novembre :

Le vendredi 1er novembre, les dessertes seront allégées entre Lyon et Grenoble en raison du jour férié.

Les 2 et 3 novembre, interruption partielle des circulations ferroviaires entre Lyon et Grenoble.

Du 04 au 08 novembre et du 12 au 29 novembre :

Lyon-Perrache - Saint-André-le-Gaz : Certains TER seront supprimés et d'autres limités à Bourgoin-Jallieu.

Lyon - Grenoble : Quelques TER circuleront avec des horaires modifiés.

Des autocars seront mis en place.

Du 9 au 11 novembre :

Les 9 et 10 novembre, interruption partielle des circulations ferroviaires entre Lyon et Grenoble.

Le lundi 11 novembre, les dessertes seront allégées entre Lyon et Grenoble en raison du jour férié.

Des autocars seront mis en place.

Toutes les infos sur le site internet des TER Auvergne-Rhône-Alpes.