Les sapeurs pompier commémorent la catastrophe de Fourvière

Dimanche 13 novembre, les sapeurs-pompiers du Rhône commémorent la catastrophe de Saint-Jean, à 11 heures rue Tramassac, dans le 5e arrondissent.

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône organisent une cérémonie de commémoration pour les victimes de la catastrophe de Fourvière. Dimanche 13 novembre ils seront en uniforme rue Tramassac dans le 5e arrondissement de Lyon pour rendre hommage aux victimes de l'incident.

Pour rappel, la catastrophe de Fourvière, aussi appelée catastrophe de Saint-Jean, est un évènement tragique survenu en novembre 1930. Dans la nuit, tout un pan de la colline de Fourvière s'est écroulé sur un quartier du 5e arrondissement. Cette nuit-là 39 personnes ont perdu la vie dont 19 pompiers, 4 gardiens de la paix et 16 habitants. Deux éboulements avaient déjà eu lieu en 840 et 1795. Depuis, la colline a été renforcée avec du béton armé. Les eaux d'infiltration qui ont causé l’effondrement ont été drainées et servent à alimenter la fontaine située en contrebas.