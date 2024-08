Les retours de vacances très difficiles ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes

La route des retours de vacances sera chargée ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un parfum de rentrée scolaire commence à flotter dans l'air, et avec lui, les bouchons sur la route des retours de vacances. Ce vendredi 23 août, Bison futé hisse le drapeau rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours. Il est vert dans le sens des départs.

"La circulation sera particulièrement difficile dans la vallée du Rhône sur l’A7, sur le pourtour méditerranéen (A8 et A9) et l’A75 dans la traversée du massif central", indique Bison futé qui conseille ainsi d'éviter l'autoroute A7 entre Marseille et Orange de 11 h à 16 h et entre Orange et Lyon de 12 h à 22 h.

Il est par ailleurs conseillé d'éviter l’autoroute A75, entre Massiac et Clermont-Ferrand, de 15 h à 20 h.