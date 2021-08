Les retours de vacances se poursuivent, dimanche chargé sur les routes autour de Lyon

Après un samedi noir sur les routes du département du Rhône et plus généralement sur tout le quart sud-est de la France, ce dimanche sera encore marqué par un trafic important sur la route des retours de vacances. Bison Futé a placé la journée en rouge.

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui partent en vacances, Bison Futé a hissé le drapeau vert ce dimanche dans le sens des départs, synonyme d’une circulation fluide. Il ne devrait pas en être de même sur la route des retours de vacances, surtout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et autour de Lyon. Alors qu’une grande partie de la France est placée en orange dans ce sens de circulation, tout le quart sud-est de l’Hexagone est dans le rouge.

Le trafic devrait être particulièrement dense sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, alors que de nombreux Français quittent les bords de la Méditerranée et remontent au Nord, en traversant la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La traversée de la vallée du Rhône s’annonce difficile

Depuis 9 heures ce dimanche matin, la circulation est importante sur l’axe Orange-Valence-Lyon et le trafic ne devrait pas se fluidifier avant 21 heures, ce soir. Le plus gros des bouchons et ralentissements pourrait apparaître entre midi et 15 heures, selon Bison Futé, qui recommande d’éviter cette autoroute à ce moment de la journée.

La traversée de la vallée du Rhône sera particulièrement difficile, notamment aux passages de Valence, Vienne ou encore à l’arrivée sur Lyon. À 11 heures, il fallait déjà compte 2h30 pour aller de Orange à Lyon, contre 1h40 lorsque le trafic est fluide.

Trafic également chargé sur l’A43 et l’A6

Des complications pourraient également survenir en fin de journée pour les personnes revenant des Alpes, entre Chambéry et Lyon, en passant par l’A43, le trafic sera important sur cet axe entre 17 et 19 heures. Tout comme sur l’A6 au départ de Lyon, où de nombreux voyageurs devraient bifurquer en quittant l’A7. La circulation y sera particulièrement dense de 11 à 19 heures, sur la portion Lyon-Beaune.