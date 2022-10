L'Assemblée Citoyenne de Villeurbanne qui a pour vocation de conseiller la municipalité organise la première édition des Rencontres Villeurbannaises le 22 octobre au Gymnase Jean-Vilar.

L'Assemblée Citoyenne, lancée par le Conseil municipal de Villeurbanne, va organiser la première édition des Rencontres Villeurbannaises, le 22 octobre au gymnase Jean-Vilar, avec pour objectif de faire vivre le débat démocratique. L'association veut à travers cet événement "recueillir la parole des habitants, pour porter les actions dans le quartier et pouvoir émettre un rapport avec des propositions à la ville".

L'Assemblée Citoyenne se compose de 80 villeurbannais dont 20 issus des instances existantes ( conseils de quartier, conseil des aînés conseils de jeunes), 40 tirés au sort parmi une liste de volontaires et 20 choisis dans l'ensemble de la population de Villeurbanne.

Rassemblée autour du thème de l'histoire de Villeurbanne et son futur, l'association veut "promouvoir l’expression de tous·tes y compris de celles et ceux éloigné·es de la vie locale" et "sensibiliser et mobiliser les habitant·es autour des défis auxquels sont confrontés la Ville et ses actrices et acteurs".

Pour donner un caractère ludique à cette journée, la compagnie villeurbannaise de théâtre Zéotrope proposera trois courtes interprétations théâtrales pour clôturer cette première édition.

À lire aussi : Villeurbanne: première séance plénière de l'Assemblée Citoyenne ce samedi