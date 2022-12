Les Red Hot Chili Peppers en concert à Lyon en 2023

Le mythique groupe américain les Red Hot Chili Peppers sera en concert à Lyon le 11 juillet 2023.

Dix-sept ans après leur passage sur la scène de la Hall Tony-Garnier les Red Hot Chili Peppers s'apprêtent à revenir à Lyon le 11 juillet 2023 dans le cadre de leur tournée mondiale. Les fans pourront venir écouter les titres d'Unlimited Love, Return of the Dream Canteen ou encore Californication au Groupama Stadium. La première partie du groupe californien sera assurée par Iggy Pop et King Princess.

D'abord attendu à Lyon en 2020 lors du festival Felyn, qui avait été annulé en raison du Covid-19, le mythique groupe américain va donc honorer ce concert très attendu par ses fans français. Il s'agit de l'une des deux seules dates organisées dans l'Hexagone à l'occasion de cette tournée qui débutera le 29 mars et se terminera le 23 juillet, en passant par le festival des Vieilles Charrues à Carhaix Plouguer, le 17 juillet.

Les billets pour assister au concert lyonnais seront mis en prévente à partir du jeudi 8 décembre à 10 heures.