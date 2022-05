Les projets italo-lyonnais du chef de L'Auberge de l'Ile Barbe (Lyon 9e)

Comme le chewing-gum en version bi-goût, le chef lyonnais Jean-Christophe Ansanay-Alex s'oriente sur un double projet culinaire insulaire.

Ce week-end, le chef propriétaire de L'Auberge de l'Ile Barbe (Lyon 9e) se séparait de l'immense partie de la vaisselle de son restaurant, via une vente directe au public organisée par Vaisselle des Chefs.

Non que le cuisinier renouvelle ses assiettes, verres, couverts, argenterie, seaux et vasques à champagne, mais parce qu'il entame un "nouveau chapitre gastronomique". Depuis le confinement, le restaurant insulaire (Grandes Tables du Monde) n'avait jamais rouvert. Le chef Ansanay-Alex a décidé de changer de cap et de modèle en n'accueillant plus que six à huit convives pour des dîners sur-mesure.

Jusqu'à la fin du mois de mai et cet hiver, L’Auberge de l'Ile Barbe reste donc ouverte "aux clients de 30 ans et aux amis, ceux qui veulent réserver n’ont qu’à avoir mon numéro" assaisonne-t-il un brin railleur, avant de préciser qu'un mail de réservation est actif sur le site de son restaurant.

Lyon l'été, l'Italie l'hiver

Nouveau business model et nouvel air aussi. Direction le large de la baie de Naples, en Italie, sur l'île d'Ischia (prononcer "Iskia"). 930 kilomètres à vol d'oiseau séparent les deux terres insulaires.

Comme il est un animal marin, Jean-Christophe Ansanay-Alex a donc jeté son dévolu sur une autre île (Ischia, où entre 5 et 15 ans, il passa toutes ses vacances).

Dans la villa, qu'il a achetée à Forio, à l'ouest de l' "isola verde" (pour son vert-de-gris inimitable), il y dupliquera son modèle lyonnais de restauration. D'avril à novembre, le chef (étoilé entre 1993 et 2022) ouvrira sa "Casa Manzoni da Zino" avec sa femme et son chef Francesco pour des dîners privés de 6 à 10 personnes. Et entre "Toussaint et Pâques", le chef reviendra sur l'île Barbe cuisiner dans l'auberge familiale (ouverte en 1967 par ses parents, qu'il a reprise en 1991), toujours pour des dîners privés sur-mesure.

Deux îles pour un chef. A l'ouest, l'île Barbe, à l'est, Ischia. La première a vu passer Henri II et Catherine de Medicis, Charles IX et Tony Garnier. Goethe, Elizabeth Taylor, Lamartine et Garibaldi, ont fréquenté la deuxième, aujourd'hui appréciée des fortunes de Gstaad et de Saint-Moritz.