Les pro et anti nucléaire manifestent à Lyon

Samedi 25 septembre après-midi, des rassemblement pro et anti-nucléaire sont organisés à Lyon.

L'entreprise EDF souhaite prolonger le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey, dans l'Ain, pour dix années de plus. Les opposants au nucléaire vont manifester à Lyon, tandis que l'évènement "Stand up for nuclear" aura lieu à un autre endroit de la ville, répertorie Le Progrès.