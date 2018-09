Les opposants à l'A45 s'invitent à une réunion à Lyon tenue par le préfet

La perspective d'une construction de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne s'éloigne un peu plus chaque jour. Les opposants refusent de relâcher la pression et s'inviteront vendredi à une réunion à Lyon tenue par le préfet du Rhône.

L'autoroute A45 sera-t-elle un jour construite entre Lyon et Saint-Étienne ? Mardi, la ministre des Transports Élisabeth Born a présenté les futures priorités en matière d'investissement, sans que la question de l'A45 ne soit tranchée. Vendredi une réunion se tiendra sur le sujet à la préfecture du Rhône et les opposants à l'A45 comptent bien s'y inviter. La coordination des opposants à l'A45 se rendra à 14 heures devant la préfecture du Rhône, pendant qu'à l'intérieur sera organisée une réunion à l'origine sur l'A45, renommée depuis "réunion A47". Réunissant politiques et acteurs économiques, elle portera sur les alternatives au projet d'autoroute et le réaménagement des infrastructures existantes.

Pour la coordination : "Tenues en catimini et derrières portes closes, ces réunions tiennent à l'écart toutes celles et tous ceux qui, habitant, vivant et/ou travaillant sur les territoires concernés, ont des propositions à faire : aucune association se mobilisant de longues dates sur les problématiques de transport, aucune association de protection de la biodiversité, aucune structure luttant contre l'artificialisation des terres, aucun représentant.e de la mobilisation contre l'A45 n'est invitée". La coordination demande l'abandon définitif du projet A45, mais aussi, que les débats sur les alternatives soient publics. Par ailleurs, un grand rassemblement est déjà prévu le 22 septembre à la Talaudière (voir ci-dessous).