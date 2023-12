Les nouveaux mousquetaires de la droite lyonnaise

Tandis qu’une génération qui a buté sur Gérard Collomb puis les écologistes prend du recul, d’ambitieux quadragénaires rêvent de conquêtes.

Fin novembre, la fédération LR va changer de président. Jérémie Bréaud, maire de Bron et conseiller régional, seul candidat, va succéder à Alexandre Vincendet, député qui s’est désintéressé de la fonction dès lors qu’il s’est rapproché de la majorité présidentielle. “Depuis le début de l’année 2023, le bureau politique ne s’est réuni que deux ou trois fois”, rouspète un élu lyonnais. Jérémie Bréaud sera épaulé par Pierre Oliver, nommé secrétaire départemental en mai dernier par Éric Ciotti. Le futur tandem dirigeant évoluait sous les radars de la vie politique jusqu’aux dernières municipales. L’un a gagné la ville de Bron, l’autre le 2e arrondissement de Lyon. Trois ans plus tard, ils sont des cadres de leur mouvement. Dans la droite lyonnaise, l’heure est au renouvellement générationnel. François-Noël Buffet ou Philippe Cochet qui se sont battus, souvent en se tirant dans les pattes, pendant près de vingt ans pour tenter de prendre la Métropole de Lyon passent progressivement la main. “Ils nous poussent vers la sortie”, s’amuse le sénateur Buffet. “Ils sont dans la transmission”, préfère Pierre Oliver. Le maire du 2e tente lui aussi de relancer une machine durablement grippée par des parachutages hasardeux (Perben puis Blanc) et des bisbilles entre Michel Havard et Emmanuel Hamelin qui devaient incarner le futur dans les années 2010.