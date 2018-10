Les noms des carburants va changer dans les stations, voici les nouveaux

À partir du 12 octobre, les traditionnels noms des carburants à la pompe vont changer. Découvrez ces nouveaux noms plus complexes que les anciens.

Dès le 12 octobre, il faudra faire une petite gymnastique intellectuelle à la pompe avant de faire le plein. Des nouveaux noms pour les carburants vont prendre la place des anciens à travers toute l'Union européenne, mais aussi en Islande, Liechtenstein, Norvège, Macédoine, Serbie, Suisse et Turquie. A cause de cette uniformisation, les traditionnels essence et diesel vont être respectivement remplacés par un logo avec un E ou un B accompagné d'un nombre. Pour l'essence, ce même nombre renseignera le taux d'éthanol présent dans l'essence et pour le diesel, celui de biocarburant.

Ainsi, le sans-plomb 98 devient E5, le sans-plomb 95 s’appellera E10 et enfin, le 85 % E85. Pour le diesel, il faudra désormais faire avec le B7 avec 7 % de biocarburant, B10 avec 10 % et le XTL désignant le diesel synthétique non dérivé du pétrole. Dans ces trois cas, tout dépendra des carburants acceptés pour votre motorisation. Enfin, pour le gaz, le GPL devient LGP, l'hydrogène H2, le gaz naturel comprimé CNG et le liquéfié se nommera LNG. Pas d’inquiétude, les stations-service devraient assurer la transition pour éviter les erreurs.