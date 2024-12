Les métros circuleront toute la nuit à Lyon pour la soirée du Nouvel an

Les quatre lignes de métro du réseau TCL à Lyon circuleront toute la nuit ce mardi 31 décembre pour le Nouvel an.

Pour la sixième année consécutive, Sytral mobilités déploie un dispositif exceptionnel sur le réseau TCL pour permettre aux Lyonnais et Grands Lyonnais de se rendre et de rentrer de leur soirée du Nouvel an en transport en commun.

Les quatre lignes de métro du réseau circuleront ainsi toute la nuit, tout comme le funiculaire Saint-Just. Les parcs-relais Vaise 1, Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, La Soie et Mermoz-Pinel resteront également ouverts sans interruption et les lignes nocturnes "Pleine lune" seront renforcées avec un bus toutes les 30 minutes.

Les usagers pourront par ailleurs profiter d'un ticket soirée à 3,60 € qui leur permettra de voyager de 19 h jusqu'à 5 h du matin ainsi que du ticket famille en illimité toute la journée à 6,70 €. Le paiement par carte bleu sera ainsi plafonné à 3,60 € pour faire automatiquement bénéficier les usagers du tarif soirée.