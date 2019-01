Les Gilets jaunes ont tenté plusieurs actions à Lyon ce jeudi

Manifestation des « gilets jaunes » (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Ce jeudi 3 janvier, les Gilets jaunes ont tenté de mener plusieurs actions autour de Lyon comme à la raffinerie de Feyzin.

Autour d'une centaine de Gilets jaunes venus du Rhône, de la Loire et de l'Isère, ont tenté plusieurs actions sur la métropole de Lyon ce jeudi 3 janvier. Ils se sont rendus sur plusieurs points, notamment à la raffinerie de Feyzin pour tenter de bloquer les camions avant d'être délogés par les forces de l'ordre. D'autres actions ont été menées notamment au restaurant McDonald's de Vénissieux où certains ont réalisé plusieurs commandes sans avoir l'intention de les prendre, ou au Carrefour Vénissieux où ils ont rempli des chariots avant de les laisser devant les caisses.

Une action similaire devait être menée au centre commercial d'Auchan Saint-Priest, avant d'être annulée, l'accès au magasin leur étant interdit et les forces de l'ordre présentes selon nos confrères du Progrès. Ces nouvelles formes de manifestation sont loin de faire l'unanimité au sein du mouvement, certains y voyant des modes d'action qui gêneront "surtout les petites mains et non les patrons".