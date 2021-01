Les Gilets jaunes de retour à Lyon ce samedi

Les Gilets jaunes de Lyon et des environs appellent à la manifestation ce samedi à 14h à Lyon, avec un rendez-vous place Guichard, dans le 3e arrondissement. Ils réclament notamment un "monde d'après plus solidaire et plus protecteur des citoyens face aux excès du libéralisme et à sa dérive autoritaire".

Nouveau rendez-vous ce samedi 9 janvier 2021 à Lyon pour les Gilets jaunes de Lyon et des environs. Une manifestation est organisée avec un rendez-vous à 14h place Guichard, dans le 3e arrondissement, puis un passage notamment par la Place Bellecour pour une arrivée devant le Palais de justice de Lyon, dans le 5e arrondissement.

Les Gilets jaunes réclament notamment un réengagement massif de l’Etat pour le bien commun, un investissement dans l'Hôpital Public et réouverture de lits, un rétablissement des services publics de proximité, la réquisition des logements vacants, la revalorisation des métiers de l’aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées, le rétablissement de l’ISF, l'abandon des lois "sécurité globale" et "séparatisme"’, une réforme de la police et de l’IGPN et une instauration de la démocratie directe, avec la mise en place du fameux RIC, le Référendum d’Initiative Citoyenne.