Les carburants diesel et essence changent de noms aujourd'hui

Suite à une harmonisation européenne, les carburants changent de noms ce vendredi 12 octobre. Pas de panique, les anciennes appellations devraient être maintenues en France.

Des nouveaux noms et symboles arrivent dans les stations-service, à travers toute l'Europe, mais aussi en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Macédoine, en Serbie, en Suisse et en Turquie. L'idée est de proposer une harmonisation qui pourra être universelle. Ainsi, essence et diesel seront désormais remplacés par un logo avec respectivement un E et un B, associé à un nombre en fonction du taux d'éthanol présent dans l'essence, et pour le diesel, celui de biocarburant.

Ainsi, le sans-plomb 98 devient E5, le sans-plomb 95 s’appelle E10, enfin le 85 % E85. Pour le diesel, il faudra désormais faire avec le B7 (avec 7 % de biocarburant), le B10 (10 %) et l’XTL désignant le diesel synthétique non dérivé du pétrole. Dans ces trois cas, tout dépendra des carburants acceptés pour votre motorisation. Enfin, pour le gaz, le GPL devient LGP, l'hydrogène H2, le gaz naturel comprimé CNG et le liquéfié LNG.

Néanmoins, les anciens noms devraient rester visibles encore longtemps pour assurer une transition tout en douceur.