Les cambriolages se multiplient à l'ouest de Lyon

Fin janvier, nous rapportions la multiplication des cambriolages dans l'Ouest lyonnais. Cette série d’effractions continue.

Depuis mi-janvier, plusieurs cambriolages ont été commis dans l'ouest de Lyon comme nous le rapportions dès le 28 janvier (lire ici). Les individus ciblent les villas, notamment à Francheville, Sainte-Foy-Lès-Lyon ou bien encore Tassin.

Leur mode opératoire reste le même : ils passent par l'arrière des maisons, souvent en fin de journée et volent en priorité les petits objets de valeur comme les bijoux ou produits technologiques. Pour les habitants, il est impératif de vérifier les fermetures des portes et fenêtres au rez-de-chaussée, même lorsqu'ils sont présents. Les cambrioleurs n'hésitent pas à entrer et voler alors qu'il y a déjà des personnes à l'intérieur.

Nos confrères du Progrès, indiquent que cette série de cambriolage continue et que la ville de Francheville reste la plus touchée avec une dizaine de vols répertoriés. Ces cambriolages pourraient être l'oeuvre du même groupe.

Les gendarmes multiplient les patrouilles et conseillent aux personnes qui surprendraient des cambrioleurs de "ne pas s'interposer", mais d'appeler les forces de l'ordre le plus rapidement possible, tout en étant attentifs à tous les détails qui pourraient aider l'enquête comme des signes distinctifs ou une description des individus.