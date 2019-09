La ville de Lyon va mettre en place la vidéo verbalisation sur une partie du secteur presqu'île. Quelles sont les rues concernées, les infractions verbalisées, ou bien encore le mode de fonctionnement de ce système qui permet de distribuer des amendes en regardant les caméras de vidéo surveillance ?

Lyon va se mettre à l'heure de la vidéo verbalisation. Dans un projet de délibération au conseil municipal, que nous avons pu nous procurer comme nos confrères du Progrès, la ville détaille les contours de cette future expérimentation qui devrait être votée le 23 septembre, pour une mise en place d'ici ces prochaines semaines.

Les rues concernées

Concrètement, grâce à ses caméras déjà installées, la ville de Lyon va déployer la vidéo verbalisation sur plusieurs voies en Presqu'île :

rue de Brest

rue Paul Chenavard

rue Edouard Herriot

rue Gasparin

place des Jacobins

rue de la République

place des Terreaux

rue Emile Zola

Des contraventions qui arriveront par courrier

La vidéo verbalisation sera effectuée par des agents assermentés de la police municipale depuis le PC Sécurité. Ils pourront ainsi relever à distance les infractions par le biais des caméras de vidéo protection, puis dresseront un procès-verbal par voie dématérialisée en renseignant la plaque d'immatriculation du véhicule concerné. Quelques jours plus tard, le titulaire du certificat d'immatriculation recevra l'avis de contravention directement à son domicile par courrier. Les images de vidéosurveillances seront stockées 45 jours, avant d'être effacée.

De 6 heures à minuit avant des évolutions

Le PC Sécurité fonctionne sept jour sur sept de 6 heures à minuit du lundi au samedi et de 6h à 20h les dimanches et jours fériés. En dehors de ces horaires, le PC bascule sous la surveillance de la police nationale qui ne s'occupera pas de la vidéo verbalisation. Néanmoins, Jean-Yves Sécheresse, adjoint à la ville de Lyon en charge de la sécurité précise : "Dans un premier temps, nous verrons avec les policiers municipaux pour allonger le fonctionnement du PC Sécurité, notamment grâce aux heures supplémentaires. Il y a également quinze nouveaux postes en plus en 2019, pareil en 2020. Nous allons donc aller vers une extension du PC".

Les infractions relevées

Les infractions relevées seront celles liées au code de la route comme le stationnement gênant, non respect d'un aménagement cyclable par un véhicule, chevauchement d'un sas vélo, voiture garée sur le trottoir, en double file, circulant à contre-sens, sur les voies de bus... Il s'agira principalement d'infractions punies par des contraventions de 4e classe, soit 135 euros d'amende.

Quel avenir après l'expérimentation ?

Dans un an, un bilan sera réalisé par la ville de Lyon avec l'ensemble des acteurs concernés par l'expérimentation. "On aura la possibilité de continuer la vidéo verbalisation, voire de l’étendre ailleurs", précise Jean-Yves Sécheresse, "C'est un test, mais si par exemple, les associations de cyclistes nous indiquent des points où des voitures stationnent régulièrement sur les aménagements vélo, on pourra ouvrir ces secteurs à la vidéo verbalisation après cette première expérimentation". En attendant, les Lyonnais seront prochainement informés de la mise en place de ce test via des panneaux d'information où il sera stipulé : "Espace sous vidéo protection - Vidéo verbalisation".