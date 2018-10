Les accidents de trottinettes en augmentation à Lyon et dans le Rhône

Les trottinettes se font de plus en plus nombreuses dans les rues de Lyon et du Rhône, ainsi que les accidents.

Les trottinettes s'imposent comme un mode de transport à part entière dans les rues de Lyon et l'arrivée des modèles en libre service de Lime ne devrait pas infléchir le mouvement, bien au contraire. En parallèle de cette tendance nationale, les incidents se multiplient.

Le Parisien a analysé les chiffres de la Sécurité routière pour l'année 2017 et fait plusieurs constants. Quand en 2016, en France, on dénombre 231 blessés et 6 tués en trottinettes et rollers, en 2017, il y a eu 284 blessés et 5 tués, soit une hausse de 23 % des blessés par an.

Dans le Rhône, le nombre de blessés et de tués augmentent de 21,05 %, avec 23 accident en 2017. Les interrogations sont désormais tournées sur l'impact des nouveaux services de trottinettes en location comme Lime. A Lyon, de nombreux jeunes utilisateurs multiplient depuis quelques jours les comportements à risque avec ces engins électriques qui peuvent monter à 24 km/h. Les chiffres pour l'année 2018 seront donc particulièrement scrutés. Jusqu'à 6 km/h ces engins sont tolérés sur les trottoirs, au delà, ils doivent circuler sur la chaussée. En 2019, la loi évoluera et les trottinettes devraient être définitivement bannies des trottoirs de la ville (lire ici).