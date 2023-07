Les 13 étés les plus chauds enregistrés à Lyon

Le mois de juillet 2023 devrait être le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Pas à Lyon. Lyon Capitale a recensé les 13 vagues de chaleur qui ont marqué la capitale des Gaules.

Ce mois de juillet, la planète bat des records de chaleur. L’observatoire européen Copernicus a enregistré 17,08 °C le 6 juillet dernier, la température la plus élevée jamais enregistrée à la surface de la Terre depuis 1940, le début des mesures.

Si ce mois de juillet a présenté des chaleurs écrasantes, il n'arrive qu'en 8e position dans le classement des vagues de chaleur à Lyon depuis 1911, compilé par Lyon Capitale.

Source : météo-Lyon.net et météociel.fr

La plus ancienne vague de chaleur enregistrée dans les archives météo est en juillet 1911. Combinée à une sécheresse extrême, elle s’étend du 4 au 31 juillet 1911. À Lyon, le mercure monte à 38°C.

Le mois lyonnais le plus chaud

Bien que les plus hauts pics de température aient été atteints en 1928 et 2019 avec des maximales enregistrées au-dessus de 40°C, à la station météorologique de Lyon-Bron, c'est en 1983 que Lyon a connu le mois le plus chaud de son histoire.

Tableau mettant en relation les déviations, par rapport aux normales de saison, des températures et des précipitations en 1983 en France. Source météo-lyon.net

Le mois de juillet 1983 a été une véritable fournaise. Le mercure a dépassé les 30°C à la mi-journée pendant 24 jours consécutifs. Il est même passé 4 fois au-dessus de 38°C.

Denis Vincenti, présentant la météo sur TF1 lors de la vague de chaleur de juillet 1983.

La moyenne des maximales de juillet 1983 est de 32,8°c, un score jamais enregistré auparavant, ni égalé depuis. Cependant, les étés 2006 et 2019 s'en sont approchés, ils partagent une deuxième place ex aequo avec une moyenne maximale de 32,3°C.

