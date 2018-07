Légion d’honneur : les Lyonnais décorés

Quelques Lyonnais ont été décorés ce samedi à l’occasion de la promotion du 14 juillet de la Légion d’honneur, qui distingue cette année 392 personnalités.

Quatre Lyonnais ont été décorés de la “plus haute distinction française” ce samedi. Parmi eux, dans le secteur de l’éducation, Yves Boissel, le proviseur du lycée la Martinière la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Trois Lyonnaises ont également été promues, dans le secteur de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il s’agit d’Anne Baud, archéologue et maître de conférence en archéologie médiévale à l’université Lumière Lyon 2, ainsi que Dominique Marchand, inspectrice générale de l’enseignement supérieur et de la recherche et directrice générale des services de l’université Claude-Bernard Lyon 1. Enfin, parmi les distingués de cette année figure également Nathalie Schildknecht, directrice de la direction de recherche physique et analyse à l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles de Lyon. L’ancien préfet du Rhône, Michel Delpuech, aujourd’hui préfet de Paris, a été élevé au grade de commandeur.