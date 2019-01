Le tunnel sous Fourvière fermé cette semaine à partir de 20 heures

Des travaux sont prévus, durant les nuits de la semaine à venir, dans le très emprunté ouvrage reliant les autoroutes A7 et A6.

La hantise de bien des automobilistes lyonnais. Le tunnel de Fourvière fermé à la circulation. Aucun véhicule ne pourra transiter, en direction de Marseille, par cet ouvrage, qui en voit passer 110.000 par jour habituellement, durant les nuits de semaine. De lundi à jeudi inclus, le TSF sera fermé entre 20 heures et 6 heures le lendemain, en direction du Sud. Ce qui devrait obliger nombre de poids-lourds à se reporter sur le contournement Est, durant ces plages horaires. L'accès Gorges de Loup sera évidemment fermé. Le but de ces fermeture est de permettre la réalisation de travaux d'entretien.

Le tube modes doux fermé vendredi

A noter que le tube modes doux du tunnel de la Croix-Rousse sera fermé à la circulation des piétons et des cyclistes vendredi soir de 20 heures à 6 heures le lendemain. Là aussi pour permettre la tenue de travaux d'entretien. Quant au tunnel Vivier-Merle, il est évidemment toujours fermé à la circulation, dans le cadre de travaux de réaménagement des abords de la gare et du centre commercial de la Part-Dieu. Et cela jusqu'au printemps 2020.

Retrouvez toutes les perturbations prévues sur les axes routiers cette semaine ici.