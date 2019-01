Les travaux qui perturberont la circulation à Lyon cette semaine

Rocade Est, A47 ou encore Boulevard périphérique nord lyonnais sont concernés par des fermetures temporaires cette semaine.

En plus de la fermeture nocturne du tunnel sous Fourvière (lire ici), d'autres axes routiers lyonnais connaîtront des perturbations nocturnes. Ce sera notamment le cas sur le périphérique nord, où la circulation sera réduite dans le tunnel du quai de Bellevue, mardi soir, entre 20 heures et 6 heures le lendemain. Cela afin de procéder à des travaux pour la rénovation des éclairages. Sur la Rocade Est, c'est la bretelle de sortie numéro 5 vers Vaulx-en-Velin, en direction de Paris, qui sera fermée, mercredi, en journée cette fois, de 10 heures à 16 heures. Sur l'A47 enfin, la circulation sera réduite tous les jours de la semaine, sauf vendredi, entre 9 heures et 16 heures, l'échangeur 9.1 Givors Centre et l'échangeur 10 Givors Ouest, en direction de Saint-Etienne. Cela pour permettre des travaux d'entretien de la chaussée.