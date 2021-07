Le tribunal administratif retire un permis de construire à une société pour un immeuble de bureaux dans Lyon

Par décision du 15 juillet 2021, le tribunal administratif annule une autorisation donnée à la société SIAB de construire un ensemble immobilier dans le 7ème arrondissement de Lyon.

En mai 2019, la Ville de Lyon avait donné l'autorisation à la société SIAB de construire des bureaux et des locaux d’activité dans le 7ème arrondissement. Jeudi 15 juillet, le tribunal administratif a annulé l'arrêté qui permettait la construction. Il a jugé que "dans cette zone sont désormais seules autorisées, en principe, les activités économiques de production, artisanales ou industrielles. (...) Compte tenu de sa nature et de sa taille, ce projet [est] susceptible de compromettre l’exécution du Plan Local d'Urbanisme et d'Habitat".

C'est la société Génédis, locataire d'un immeuble qui aurait du être détruit dans le cadre du projet qui avait fait un recours auprès du tribunal.