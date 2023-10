Le Tour de France 2024 traversera la Saône-et-Loire 

La 111e édition du Tour de France fera la part belle à la région Bourgogne-Franche-Comté. Trois étapes ont été tracées à travers la Saône-et-Loire et la Côte d’Or du 4 au 6 juillet.

Les coureurs commerceront leur périple bourguignon par une longue étape de plat de 163 km entre Mâcon, la préfecture de Saône-et-Loire, et Dijon, la préfecture de Côte-d’Or, qui retrouvera la Grande Boucle 27 ans après son dernier passage. Selon les premiers détails, les coureurs devraient notamment passer par Cluny, la Côte-Chalonnaise et la route des Vins de Bourgogne. Cette 6e étape devrait être réservée aux sprinteurs, qui tenteront de lever les bras au bout d’une ligne droite finale de 800 mètres. Des baroudeurs pourraient toutefois être tentés de jouer crânement leur carte entre les vignes de la Côte-Chalonnaise.

