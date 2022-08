Le Rhône et Lyon vont repasser en alerte canicule ce mercredi

Comme cela était pressenti depuis plusieurs jours, le Lyon et le Rhône vont repasser en vigilance jaune pour la canicule ce mercredi 10 août. Un nouveau pic de chaleur est attendu jusqu’en fin de semaine.

Le 3e épisode de la canicule estivale se poursuit et devrait connaître un nouveau pic dans le Rhône d’ici vendredi. Après les 34°c enregistrés ce mardi 9 août, le thermomètre va continuer de grimper jusqu’à vendredi à Lyon. Dès ce mercredi il devrait faire 35°c entre Rhône et Saône, et jeudi et vendredi la barre des 36°c devrait être atteinte.

En conséquence, le département du Rhône doit repasser en vigilance jaune canicule à partir de ce mercredi 13 heures et rejoindre ainsi l’Ardèche et Drôme, les deux seuls départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en alerte depuis le dernier pic de chaleur vendredi 5 août. Les températures devraient commencer à baisser ce week-end grâce à l’arrivée de perturbations orageuses.